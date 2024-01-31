У КМВА попередили – на північно-західних околицях Києва пройдуть військові навчання

Під час навчань у будь-який час можуть лунати гучні звуки.

Ілюстративне зображення: Bezav Mahmod / Försvarsmaken

У Київській міській військовій адміністрації попередили громадян про військові навчання, які пройдуть із 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва.

У повідомленні сказано, що за планом вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні у будь-який час можуть лунати гучні звуки.

«Зберігайте спокій. Слідкуйте уважно за сигналами повітряних тривог. За оголошення небезпеки - не ігноруйте, будьте в укриттях», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Україна хоче провести спільний форум оборонних індустрій з країнами Балтії.

Крім того, повідомлялося, що Північноатлантичний альянс розпочав найбільші за останні десятиліття військові навчання Steadfast Defender 2024.

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