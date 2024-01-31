Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка

Президент Зеленський підписав Указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

НАЗК спільно НАДС у відповідь на скарги пояснили, в яких випадках державні службовці можуть нецензурно висловлюватися

Рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, - зазначили у Офісі доброчесності НАЗК спільно НАДС.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

  1. В Україні

Вікторія Нуланд впевнена, що Конгрес проголосує за подальшу допомогу Україні

21:04, 31 січня 2024
Заступниця державного секретаря США зазначила, що має велику впевненість, що Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні.
Вікторія Нуланд впевнена, що Конгрес проголосує за подальшу допомогу Україні
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні.

Про це вона сказала під час зустрічі з журналістами у Києві.

За словами Нуланд, «американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним».

«І вони також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете й далі не просто вижити, а й процвітати. Тож я маю велику впевненість, що це розуміння буде відображене в голосуванні Конгресу за запит президента Байдена», – додала посадовиця Держдепу.

Нагадаємо, сьогодні Денис Шмигаль провів зустріч із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, яка прибула 31 січня в Україну. На зустрічі обговорили реалізацію реформ, зокрема, антикорупційну та корпоративну. Вікторія Нуланд своєю чергою відзначила прогрес України в зазначених питаннях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України