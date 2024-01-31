Вікторія Нуланд впевнена, що Конгрес проголосує за подальшу допомогу Україні

Заступниця державного секретаря США зазначила, що має велику впевненість, що Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні.

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Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні.

Про це вона сказала під час зустрічі з журналістами у Києві.

За словами Нуланд, «американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним».

«І вони також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете й далі не просто вижити, а й процвітати. Тож я маю велику впевненість, що це розуміння буде відображене в голосуванні Конгресу за запит президента Байдена», – додала посадовиця Держдепу.

Нагадаємо, сьогодні Денис Шмигаль провів зустріч із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, яка прибула 31 січня в Україну. На зустрічі обговорили реалізацію реформ, зокрема, антикорупційну та корпоративну. Вікторія Нуланд своєю чергою відзначила прогрес України в зазначених питаннях.

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