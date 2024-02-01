Не занимался коррупцией, не вывозил людей за бабки за границу, не решал за деньги вопросы, не наживался на войне, — Александр Мариковский ответил на подозрение НАБУ

Депутат Александр Мариковский, которого НАБУ обвиняет в недостоверном декларировании криптовалюты, заявил, что допустил существенные ошибки в декларации, но ни у кого ничего не украл.

Фото: Верховная Рада

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский заявил, что информация о подозрении стала для него "полным шоком". Об этом он написал в Фейсбук.

Он отметил, что допустил существенные ошибки в декларации, но ни у кого ничего не украл.

"2020 год были допущены значительные ошибки в декларации. Проходил полную проверку, считал и до сих пор считаю, что действовал четко в рамках закона.

Отвечал быстро и честно на все уточнения, ходил на допросы и так далее. Прошел физический обыск, ничего не нашли, кроме 2 телефонов, АКМ, гранаты и криптокошелька. Именно это было изъято", – рассказал депутат.

По его словам, он "никогда не занимался коррупцией, не вывозил людей за бабки за границу, не решал за деньги вопросы и не наживался на войне".

Мариковский добавил, что честь и достоинство сможет защитить в суде.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают депутата в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн.

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