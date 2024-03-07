Практика судів

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Рахувати строк у 36 місяців для звільнення з військової служби тих, хто на фронті, і тих, хто виконує завдання у тилу, пропонують по-різному

Є велика різниця, коли особа перебуває на передовій, де тривають активні бойові дії, і коли особа знаходиться при виконанні завдань, але у тилу, тому строк у 36 місяців для звільнення зі служби пропонують рахувати по-різному.

Заявник адресував скаргу «суддям Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (без України)»: Верховний Суд вказав, чи може суд повернути таку скаргу

Якщо в апеляційній скарзі містяться викривлена назва суду, образи суддів та учасників процесу, вона підлягає поверненню, — позиція Верховного Суду.

Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на початку квітня – Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

Кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поменшало: перший етап конкурсу навіть не завершився

Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко добровільно припинив участь у конкурсі

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

  1. В Україні

У Держпраці повідомили, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану

08:00, 7 березня 2024
Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.
У Держпраці повідомили, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.

Так, громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. (ст. 10 ЗУ «Про зайнятість населення»).

Раніше ми писали, коли відмова у працевлаштуванні є необґрунтованою.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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