У Держпраці повідомили, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану

Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.

Так, громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. (ст. 10 ЗУ «Про зайнятість населення»).

Раніше ми писали, коли відмова у працевлаштуванні є необґрунтованою.

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