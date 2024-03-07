В Гоструда сообщили, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения

Граждане Украины имеют право заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государством пребывания.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения.

Да, граждане Украины имеют право заниматься трудовой деятельностью за рубежом, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государства пребывания.

Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. (ст. 10 ЗУ «О занятости населения»).

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