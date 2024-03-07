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Считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задания в тылу, предлагают по-разному

Есть большая разница, когда лицо находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но в тылу, поэтому срок в 36 месяцев для увольнения со службы предлагают считать по-разному.

Заявитель адресовал жалобу «судьям Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (без Украины)»: Верховный Суд указал, может ли суд вернуть такую жалобу

Если в апелляционной жалобе содержатся искаженное название суда, оскорбления судей и участников процесса, она подлежит возврату, — позиция Верховного Суда.

Вопрос и в обеспечении вооружением, которое имеют в своем арсенале западные страны, и которое не предоставляют Украине, — Федор Вениславский о том, почему нельзя сейчас мобилизовать полмиллиона украинцев

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации в начале апреля – Федор Вениславский акцентировал, что вопрос не только в живой силе, но и в задержке военной помощи от западных партнеров.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

  1. В Украине

В Гоструда сообщили, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения

08:00, 7 марта 2024
Граждане Украины имеют право заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государством пребывания.
В Гоструда сообщили, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения.

Да, граждане Украины имеют право заниматься трудовой деятельностью за рубежом, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государства пребывания.

Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. (ст. 10 ЗУ «О занятости населения»).

Ранее мы писали, когда отказ в трудоустройстве необоснован.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
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