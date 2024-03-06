Укрнафта отримала нову наглядову раду: хто до неї увійшов

Склад наглядової ради ПАТ «Укрнафта» затвердили на загальних зборах акціонерів компанії.

Фото: naftogaz.com

У середу, 6 березня, ПАТ «Укрнафта», компанія Групи «Нафтогаз», отримала нову наглядову раду. До неї увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів – Міністерства оборони України та НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив офіційний сайт Групи «Нафтогаз».

Склад наглядової ради затвердили на загальних зборах акціонерів компанії.

Голова Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов зазначив, що зроблено ще один великий крок до проведення реформи корпоративного управління на стратегічно важливих державних підприємствах України. «Ми продовжимо послідовне впровадження корпуправління на всіх ключових підприємствах Групи. Впевнений, що обрання незалежної наглядової ради Укрнафти сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР», – сказав він.

Процедура обрання та призначення ради здійснювалась відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності. Трьох незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу.

Ними стали:

Тім Додсон, який має понад 40-річний досвід у сферах видобутку та геології, був виконавчим віце-президентом у Equinor, наразі очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd, що спеціалізується на переробці нафтових відходів.

Іренеуш Фонфара, фахівець у фінансовому, промисловому та нафтогазовому секторах з понад 30-річним досвідом роботи, протягом 8 років очолював найбільшу нафтопереробну компанію в країнах Балтії Orlen Lietuva, завод якої переробляє 10 млн тонн нафти на рік.

Дункан Найтінгейл, що має понад 30-річний досвід у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом у пошуку нафтових та газових резервів в країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу, наразі є головним виконавчим директором та членом правління Blacksteel Energy, де під його керівництвом пройшла модернізація виробничих потужностей.

Акціонерів компанії представлятимуть Людмила Дараган – від Міністерства оборони України, та Роза Тапанова – від НАК «Нафтогаз України», яка також була представником держави в попередній наглядовій раді Укрнафти.

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