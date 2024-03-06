На Львівщині викрили схему постачання наркотиків до колонії

В місяць злочинне угруповання заробляло близько 400 тисяч.

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У Дрогобичі на Львівщині викрили організовану групу, яка постачала наркотики у колонію. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, схему постачання наркотиків налагодив 24-річний утриманець Дрогобицької виправної колонії. Він мав спільників як в колонії, так і на волі. Останні купували бупренорфін та перекидали товар через охоронюваний периметр колонії.

Загалом до злочинного угруповання входило чотири людини. Вони кожного тижня отримували близько 30 нарковмісних пігулок, які розповсюджували серед в’язнів колонії.

В місяць злочинне угруповання заробляло близько 400 тис. грн. Кошти розподіляли між усіма учасниками.

Під час передачі чергової партії товару до колонії поліцейські затримали двох учасників схеми. У них вилучили понад 30 наркопігулок.

Чотирьом учасникам угруповання повідомили про підозру. Готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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