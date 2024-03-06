Во Львовской области разоблачили схему поставки наркотиков в колонию

В месяц преступная группировка зарабатывала около 400 тысяч.

В Дрогобыче на Львовщине разоблачили организованную группу, которая поставляла наркотики в колонию. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, схему поставки наркотиков наладил 24-летний иждивенец Дрогобычской исправительной колонии. У него были сообщники как в колонии, так и на свободе. Последние покупали бупренорфин и опрокидывали товар через охраняемый периметр колонии.

Всего в преступную группировку входило четыре человека. Они каждую неделю получали около 30 наркосодержащих таблеток, распространявшихся среди заключенных колонии.

В месяц преступная группировка зарабатывала около 400 тыс. грн. Средства распределялись между всеми участниками.

При передаче очередной партии товара в колонию полицейские задержали двух участников схемы. У них изъяли более 30 наркопилюль.

Четверым участникам группировки сообщили о подозрении. Готовится ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

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