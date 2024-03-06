Министерство культуры назначило Наталию Кривду главой Украинского культурного фонда

Украинский культурный фонд возглавила доктор философских наук Наталья Кривда.

Фото: tva.ua

В. и. о. министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что новым главой Украинского культурного фонда стала Наталья Кривда. Об этом он сказал в 6 марта на брифинге.

«Она не просто является руководителем наблюдательного совета, модератором процессов, которые будут проходить внутри УКФ, но и будет представлять УКФ, будет определять политику Фонда в соответствии с законодательством, и будет отвечать перед обществом за те демократические и прозрачные процессы, которые, я уверен, будут под его руководством иметь место в системе работы УКФ», - сказал Карандеев.

Наталья Кривда – доктор философских наук, профессор кафедры украинской философии и культуры КНУ им Т. Шевченко. Занимает должность академического директора программ МВА в Украине и является сертифицированным тьютором Эдинбургской бизнес-школы. Она является автором более 100 научных работ, монографий и учебников.

Во время брифинга Наталья Кривда отметила, что в должности председателя для нее очень важны три вещи.

«Первое – это субъектность УКФ. Мы должны стать субъектом, активным игроком на поле культурной политики. Доверие – это второе. Доверие внутри, восстановление доверия, восстановление репутации. Это гораздо сложнее: возвращаться к этому, но я уверена, что есть институциональная память. Ну и, конечно, репутация наружу», – сказала глава фонда.

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