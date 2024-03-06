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  1. В Україні

Міністерство культури призначило Наталію Кривду головою Українського культурного фонду

18:21, 6 березня 2024
Український культурний фонд очолила докторка філософських наук Наталія Кривда.
Міністерство культури призначило Наталію Кривду головою Українського культурного фонду
Фото: tva.ua
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Т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що новою головою Українського культурного фонду стала Наталія Кривда. Про це він сказав 6 березня під час брифінгу.

«Вона не просто є керівником наглядової ради, модератором процесів, які будуть проходити всередині УКФ, але й представлятиме УКФ, визначатиме політику Фонду відповідно до законодавства, і відповідатиме перед суспільством за ті демократичні та прозорі процеси, які, я впевнений, під її керівництвом матимуть місце в системі роботи УКФ», — сказав Карандєєв.

Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури КНУ їм Т. Шевченка. Обіймає посаду академічної директорки програм МВА в Україні та є сертифікованим тьютором Единбурзької бізнес-школи. Вона є авторкою понад 100 наукових праць, монографій та підручників.

Під час брифінгу Наталія Кривда зазначила, що на посаді голови для неї є дуже важливі три речі.

«Перше – це суб'єктність УКФ. Ми маємо стати суб'єктом, активним гравцем на полі культурної політики. Довіра – це друге. Довіра всередині, відновлення довіри, відновлення репутації. Це набагато складніше: повертатися до цього, але я впевнена, що є інституційна пам'ять. Ну і, звичайно, репутація назовні», – сказала очільниця фонду.

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