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  1. В Україні

Державна митна служба нагадала алгоритм дій у випадку вичерпання терміну доставки товарів

07:17, 7 березня 2024
Внаслідок блокування кордону з боку Польщі збільшилась кількість випадків вичерпання терміну доставки товарів.
Державна митна служба нагадала алгоритм дій у випадку вичерпання терміну доставки товарів
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Державна митна служба нагадує перевізникам, декларантам та уповноваженим ними особам про дотримання алгоритму дій  під час здійснення контролю за переміщенням товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, установлений Порядком виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженим наказом Мінфіну від 09.10.2012 № 1066.

У ДМС зазначили, що через блокування кордону з боку Польщі та накопичення вантажівок на виїзд з України, а також у системі «Електронна черга перетину кордону», збільшилась кількість випадків вичерпання терміну доставки товарів, визначеного статтею 95 Митного кодексу України.

Так, якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, строк транзитного перевезення не включає час дії цих обставин за умови їх документального підтвердження та вчасного (до закінчення встановленого строку) письмового інформування перевізником найближчого митного органу про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер ДКПТ (як правило — митна декларація на товар, який переміщується цим транспортним засобом). 

У письмових повідомленнях мають бути зазначені:

  • відомості про причини затримки вантажів,
  • реєстраційний номер транспортного засобу, яким здійснюється перевезення товарів під митним контролем,
  • прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорта водія та номер ДКПТ.

Під час вивезення вантажів з України для оперативного опрацювання питань зміни митниці призначення, заміни водія/тягача, перевантаження товарів на інший транспортний засіб (якщо таке перевантаження відбувається без порушення митних пломб) необхідно звертатись за електронною адресою митного поста, через який буде здійснювати фактичне переміщення транспортного засобу за межі митної території України.

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