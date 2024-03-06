На Харківщині «директор» школи сприяв упровадженню стандартів освіти рф: яке рішення щодо колаборанта прийняв ВС

Чоловік надавав вказівки прибрати українську символіку, зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах, спланував вилучення наглядних матеріалів, підручників та атрибутики проукраїнського характеру в школі.

Два роки позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти, строком на десять років – таке покарання засудженому за колабораційну діяльність залишив без змін Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу захисника.

Як установили суди, у серпні 2022 року, коли смт Савинці Ізюмського району Харківської області було окуповане, чоловік добровільно надав згоду представникам окупаційної адміністрації рф щодо його призначення на посаду директора школи в цьому населеному пункті. Він сприяв упровадженню російської мови й російської освітньої програми в навчальний процес, надавав вказівки прибрати українську символіку, зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах, спланував вилучення наглядних матеріалів, підручників та атрибутики проукраїнського характеру в школі. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Вироком суду першої інстанції чоловіка було визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) і призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на 10 років.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, відповідно до якого чоловіка було засуджено до 2 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти, строком на 10 років.

Сторона захисту з вироком апеляційного суду не погодилася, вважаючи його надто суворим і таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення винного, а призначене додаткове покарання не відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовила захиснику в задоволенні касаційної скарги, а судове рішення залишила без зміни.

З повним текстом постанови ККС ВС від 6 березня 2024 року у справі № 183/1441/23 (провадження № 51-5768 км 23) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням.

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