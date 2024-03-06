Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поменшало: перший етап конкурсу навіть не завершився

Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко добровільно припинив участь у конкурсі

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народним депутатам треба підвищити зарплати – Ірина Федорів

Колишня співробітниця Руху «Чесно» Ірина Федорів пропонує підвищити зарплати депутатам, з нею погоджується Галина Третьякова, яка заявила, що «думає над складенням мандату».

Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації

Перші троє кандидатів на посаду голови ДСА подали документи.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

На Харківщині «директор» школи сприяв упровадженню стандартів освіти рф: яке рішення щодо колаборанта прийняв ВС

18:37, 6 березня 2024
Чоловік надавав вказівки прибрати українську символіку, зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах, спланував вилучення наглядних матеріалів, підручників та атрибутики проукраїнського характеру в школі.
На Харківщині «директор» школи сприяв упровадженню стандартів освіти рф: яке рішення щодо колаборанта прийняв ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Два роки позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти, строком на десять років – таке покарання засудженому за колабораційну діяльність залишив без змін Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу захисника.

Як установили суди, у серпні 2022 року, коли смт Савинці Ізюмського району Харківської області було окуповане, чоловік добровільно надав згоду представникам окупаційної адміністрації рф щодо його призначення на посаду директора школи в цьому населеному пункті. Він сприяв упровадженню російської мови й російської освітньої програми в навчальний процес, надавав вказівки прибрати українську символіку, зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах, спланував вилучення наглядних матеріалів, підручників та атрибутики проукраїнського характеру в школі. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Вироком суду першої інстанції чоловіка було визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) і призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на 10 років.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, відповідно до якого чоловіка було засуджено до 2 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти, строком на 10 років.

Сторона захисту з вироком апеляційного суду не погодилася, вважаючи його надто суворим і таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення винного, а призначене додаткове покарання не відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовила захиснику в задоволенні касаційної скарги, а судове рішення залишила без зміни.

З повним текстом постанови ККС ВС від 6 березня 2024 року у справі № 183/1441/23 (провадження № 51-5768 км 23) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду