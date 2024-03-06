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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

В Харьковской области «директор» школы способствовал внедрению стандартов образования рф: какое решение по коллаборанту принял ВС

18:37, 6 марта 2024
Мужчина давал указания убрать украинскую символику, закрасить сине-желтые цвета на стенах, спланировал изъятие наглядных материалов, учебников и атрибутики проукраинского характера в школе.
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Два года лишения свободы без права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, предоставляющих публичные услуги в сфере образования, сроком на десять лет – такое наказание осужденному за коллаборационную деятельность оставил без изменений Верховный Суд, рассмотрев кассационную жалобу защитника.

Як установили суди, у серпні 2022 року, коли смт Савинці Ізюмського району Харківської області було окуповане, чоловік добровільно надав згоду представникам окупаційної адміністрації рф щодо його призначення на посаду директора школи в цьому населеному пункті. Він сприяв упровадженню російської мови й російської освітньої програми в навчальний процес, надавав вказівки прибрати українську символіку, зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах, спланував вилучення наглядних матеріалів, підручників та атрибутики проукраїнського характеру в школі. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Вироком суду першої інстанції чоловіка було визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) і призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на 10 років.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, відповідно до якого чоловіка було засуджено до 2 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти, строком на 10 років.

Сторона захисту з вироком апеляційного суду не погодилася, вважаючи його надто суворим і таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення винного, а призначене додаткове покарання не відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовила захиснику в задоволенні касаційної скарги, а судове рішення залишила без зміни.

З повним текстом постанови ККС ВС від 6 березня 2024 року у справі № 183/1441/23 (провадження № 51-5768 км 23) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням.

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