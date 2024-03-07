Максимальный размер увеличения по результатам индексации – 1500 грн.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области разъяснило, как производится перечисление страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.

Ежегодно с 1 марта назначенные потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, ежемесячные страховые выплаты подлежат перечислению на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине (статья 31 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании").

В 2024 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,0796 (постановление Кабинета Министров Украины от 23.02.2023 №185 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году").

Максимальный размер увеличения по результатам индексации – 1500 грн.

Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, составляющей четыре минимальных заработных плат (7 100 грн х 4 = 28 400 грн).

Перечисление производится без обращения получателей страховых выплат. Выплата перечисленной с марта ежемесячной страховой выплаты будет обеспечена, начиная с апреля.

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