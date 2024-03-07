Как откорректировать в декларации объемы операций, не являющихся объектом обложения НДС: разъяснение

Налоговики объясняют, что уменьшение/увеличение объемов операций, не являющихся объектом обложения НДС, отражаются в строке 5 Декларации по НДС.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как откорректировать в декларации объемы операций, не являющихся объектом налогообложения НДС.

Зазначається, що відповідно до пп. 6 п. 3 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 №21, у рядку 5 податкової декларації з ПДВ (далі – Декларація) вказуються обсяги операцій з:

постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування;

постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ;

пп. 186.2, 186.3 ПКУ; постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування та коригування за такими операціями.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним п. 68 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5).

Виходячи із зазначеного, зменшення/збільшення обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України, операцій, які звільнені від оподаткування, яке відбувається у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунком у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, відображаються у рядку 5 Декларації.

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