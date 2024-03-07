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Считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задания в тылу, предлагают по-разному

Есть большая разница, когда лицо находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но в тылу, поэтому срок в 36 месяцев для увольнения со службы предлагают считать по-разному.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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Как откорректировать в декларации объемы операций, не являющихся объектом обложения НДС: разъяснение

07:30, 7 марта 2024
Налоговики объясняют, что уменьшение/увеличение объемов операций, не являющихся объектом обложения НДС, отражаются в строке 5 Декларации по НДС.
Как откорректировать в декларации объемы операций, не являющихся объектом обложения НДС: разъяснение
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как откорректировать в декларации объемы операций, не являющихся объектом налогообложения НДС.

Зазначається, що відповідно до пп. 6 п. 3 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 №21, у рядку 5 податкової декларації з ПДВ (далі – Декларація) вказуються обсяги операцій з:

  • постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування;
  • постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ;
  • постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування та коригування за такими операціями.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним п. 68 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5).

Виходячи із зазначеного, зменшення/збільшення обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України, операцій, які звільнені від оподаткування, яке відбувається у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунком у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, відображаються у рядку 5 Декларації.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
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