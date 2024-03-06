Telegram анонсировал запуск бизнес-аккаунтов с поддержкой искусственного интеллекта

Пользователи Telegram Business смогут добавлять чат-ботов в качестве своих невидимых секретарей, чтобы отвечать на все или определенные чаты.

Telegram пополнился набором дополнительных опций, предназначенных для бизнеса. Правда, все это пока доступно только для пользователей с Premium-подпиской.

Пользователи могут добавить свое местоположение и часы работы, организовывать чаты с цветными метками, использовать автоматические поздравительные сообщения и метки для скорых ответов.

Также в марте аккаунты Telegram Business смогут добавлять чат-ботов в качестве своих невидимых секретарей, чтобы отвечать на все или определенные чаты.

"Благодаря искусственному интеллекту эти чат-боты могут вывести автоматизацию обслуживания клиентов на совершенно новый уровень", – отметил основатель Telegram Павел Дуров.

Новые Bot API будут бесплатны и станут доступны для разработчиков в конце марта.

Ранее сообщалось, что владельцы Telegram-каналов смогут получать доход.

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