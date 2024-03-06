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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

17:56, 6 марта 2024
6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».
Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту 10449 про мобілізацію. Чому затягують його прийняття та як намагаються видозмінити статті у парламенті? Яка роль правок про переогляд осіб з інвалідністю: чому вирішили взятися за цю категорію? Які можуть бути наслідки такого підходу законодавця? Обов’язок створення електронного кабінету військовозобов’язаного: які підводні камені криються в такому підході законодавця? Чи будуть стимулювати обмеження особи керувати автомобілем і збільшення в 10 разів штрафів для порушників військового обліку?

Вже сьогодні ви отримаєте роз’яснення цієї тематики та практичні рекомендації. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Олегом Лук’янчиковим такі тематики:

    1. Близько 4000 тисяч правок до законопроекту про посилення мобілізації. Куди рухається законопроект, враховуючи жваве обговорення в парламенті та таку кількість зауважень депутатів? Які основні контури майбутньої мобілізації вже простежуються?
    2. Санкції щодо чоловіків, які не з’явилися до ТЦК або проігнорували повістку. Як на практиці може працювати заборона на користування автомобілем та інші можливі обмеження? Наскільки ефективний це спосіб стимуляції до мобілізації ухилянтів?
    3. Збільшення штрафів в десятки разів для тих, хто порушує правила військового обліку. Чи буде штраф дієвим запобіжником для тих, хто ховається від ТЦК чи лише кримінальна відповідальність може стати цим стимулом?
    4. Створення електронної системи військового обліку. Що це змінить? З прийняттям нововведень вже не вдасться уникати оновлення даних в ТЦК?
    5. Мобілізації аспірантів, які навчаються на контрактній основі, не буде. Тим не менш, хочуть зобов’язати заклади освіти провести заходи, аби виявити тих, хто формально навчається на аспірантурі. Яким чином це можливо здійснити?
    6. Депутати мають на меті долучити до сприяння заходам мобілізації органи самоврядування, соціальні структури, органи державної влади, підприємства, організації. Як це буде відбуватися на практиці?
    7. Особи з інвалідністю 2 і 3 групи будуть проходити переогляд МСЕК чи ВЛК. Така норма стосується тих, хто отримав інвалідність після 24-ого лютого. Чому законодавець згоден йти на це та заради чого? Чи не створить це більше корупційних ризиків, ніж позитивних змін?

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