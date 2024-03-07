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Индексация пенсий: каких категорий пенсионеров она затронула и на сколько выросли выплаты

00:00, 7 марта 2024
С 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно.
Индексация пенсий: каких категорий пенсионеров она затронула и на сколько выросли выплаты
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1 марта прошла индексация пенсий. Стало известно, какие категории пенсионеров она затронула и на сколько выросли выплаты. Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, с 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно.

В Украине, согласно постановлению Кабмина «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году», коэффициент индексации пенсий составляет почти 8%.

В Минфине отметили, что в среднем пенсии вырастут на 322 грн., а средняя пенсия в Украине составит 5 717 гривен.

«Также с 1 марта повышен прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 2093 грн до 2361 гривны. Это позволит увеличить размеры надбавок, доплат и повышений к пенсиям, исчисляемым из размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что расходы на индексацию пенсий и увеличение надбавок, доплат и повышений к пенсиям будут осуществлены в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда и средств, предусмотренных в госбюджете на пенсионное обеспечение на 2024 год.

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