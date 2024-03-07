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Індексація пенсій: яких категорій пенсіонерів вона торкнулася та на скільки зросли виплати

00:00, 7 березня 2024
З 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно.
Індексація пенсій: яких категорій пенсіонерів вона торкнулася та на скільки зросли виплати
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1 березня відбулася індексація пенсій. Стало відомо, яких категорій пенсіонерів вона торкнулася та на скільки зросли виплати. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, з 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно.

В Україні, відповідно до постанови Кабміну «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році», коефіцієнт індексації пенсій становить майже 8 %.

У Мінфіні зазначили, що в середньому пенсії зростуть на 322 грн, а середня пенсія в Україні становитиме 5 717 гривень.

«Також з 1 березня підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2 093 грн до 2 361 гривні. Це дозволить збільшити розміри надбавок, доплат і підвищень до пенсій, які обчислюються із розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що видатки на індексацію пенсій та збільшення надбавок, доплат і підвищень до пенсій буде здійснено у межах видатків бюджету Пенсійного фонду та коштів, передбачених у держбюджеті на пенсійне забезпечення на 2024 рік.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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