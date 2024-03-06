У ВККС повідомили про наявність вакантної посади

У секретаріаті ВККС є вакантна посада начальника управління інформаційних технологій.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантної посади державної служби категорії «Б» — начальника управління інформаційних технологій. Про це інформує офіційний сайт ВККС.

Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантну посаду та відповідають встановленим вимогам, необхідно надіслати до 15 березня 2024 року на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме.

Зазначається, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

У ВККС додають, що за результатами опрацювання резюме будуть відібрані ті кандидати, які відповідають запиту, та запросять відібраних кандидатів на співбесіду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.