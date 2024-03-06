В ВККС сообщили о наличии вакантной должности

В секретариате ВККС есть вакантная должность начальника управления информационных технологий.

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантной должности государственной службы категории «Б» - начальника управления информационных технологий. Об этом сообщает официальный сайт ВККС.

Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантную должность и отвечающим установленным требованиям, необходимо отправить до 15 марта 2024 года на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме.

Отмечается, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

В ВККС добавляют, что по результатам обработки резюме будут отобраны соответствующие запросу кандидаты и пригласят отобранных кандидатов на собеседование.

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