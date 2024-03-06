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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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  1. В Украине

В ВККС сообщили о наличии вакантной должности

18:19, 6 марта 2024
В секретариате ВККС есть вакантная должность начальника управления информационных технологий.
В ВККС сообщили о наличии вакантной должности
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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантной должности государственной службы категории «Б» - начальника управления информационных технологий. Об этом сообщает официальный сайт ВККС.

Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантную должность и отвечающим установленным требованиям, необходимо отправить до 15 марта 2024 года на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме.

Отмечается, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

В ВККС добавляют, что по результатам обработки резюме будут отобраны соответствующие запросу кандидаты и пригласят отобранных кандидатов на собеседование.

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