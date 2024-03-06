Telegram анонсував запуск бізнес-акаунтів із підтримкою штучного інтелекту

Користувачі Telegram Business зможуть додавати чат-ботів як своїх невидимих секретарів, щоб відповідати на всі або певні чати.

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Telegram поповнився набором додаткових опцій, призначених для бізнесу. Щоправда, все це поки що доступне лише для користувачів з Premium-підпискою.

Користувачі можуть додавати своє місцезнаходження та години роботи, організовувати чати з кольоровими мітками, використовувати автоматичні вітальні повідомлення та мітки для швидких відповідей.

Також у березні акаунти Telegram Business зможуть додавати чат-ботів як своїх невидимих секретарів, щоб відповідати на всі або певні чати.

"Завдяки штучному інтелекту ці чат-боти можуть вивести автоматизацію обслуговування клієнтів на абсолютно новий рівень", - зазначив засновник Telegram Павло Дуров.

Нові Bot API будуть безкоштовні та стануть доступними для розробників наприкінці березня.

Раніше повідомлялося, що власники Telegram-каналів зможуть отримувати дохід.

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