Владельцы Telegram-каналов смогут получать доход, — основатель Павел Дуров

В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в сотне новых стран.

С марта владельцы Telegram-каналов смогут получать доход. Так, рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в сотне новых стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Ежемесячно каналы в Telegram генерируют 1 триллион просмотров. Пока только 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads - инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности», - отметил Дуров.

По его словам, в марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в сотне новых стран. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах.

Для обеспечения быстрых и безопасных платежей и вывода средств на рекламу Telegram будет использовать исключительно блокчейн TON, отметил Дуров. Создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов.

Ранее в разведке заявили, что мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Добавим, Алексей Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram.

Кроме того, в парламенте обсуждают вопросы регулирования Telegram.

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