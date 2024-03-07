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Як відкоригувати в декларації обсяги операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ: роз’яснення

07:30, 7 березня 2024
Податківці пояснюють, що зменшення/збільшення обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, відображаються у рядку 5 Декларації з ПДВ.
Як відкоригувати в декларації обсяги операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як відкоригувати в декларації обсяги операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. 

Зазначається, що відповідно до пп. 6 п. 3 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 №21, у рядку 5 податкової декларації з ПДВ (далі – Декларація) вказуються обсяги операцій з:

  • постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування;
  • постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ;
  • постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування та коригування за такими операціями.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним п. 68 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5).

Виходячи із зазначеного, зменшення/збільшення обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України, операцій, які звільнені від оподаткування, яке відбувається у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунком у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, відображаються у рядку 5 Декларації.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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