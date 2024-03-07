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Як проводиться перерахування страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві

07:00, 7 березня 2024
Максимальний розмір збільшення за результатами індексації – 1 500 грн.
Як проводиться перерахування страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві
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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області роз’ясниля, як проводиться перерахування страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням.

Щороку з 1 березня призначені потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні (стаття 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”).

У 2024 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,0796 (постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2023 №185 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році”).

Максимальний розмір збільшення за результатами індексації – 1 500 грн.

Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати (7 100 грн х 4 = 28 400 грн).

Перерахування проводиться без звернення одержувачів страхових виплат. Виплату перерахованої з березня щомісячної страхової виплати буде забезпечено, починаючи з квітня.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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