Вскоре страны подготовят соглашение для подписания.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и нашему сотрудничеству. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Я рад сказать, что мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и нашему сотрудничеству», - сказал Глава государства.

Также он выразил надежду, что вскоре команды подготовят соглашение для подписания, чтобы зафиксировать в нем достигнутый уровень сотрудничества на этот год и на последующие.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Еще Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали Соглашение, закрепляющее поддержку на 7 млрд евро для Украины.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Добавим, Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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