Кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поменшало: перший етап конкурсу навіть не завершився

Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко добровільно припинив участь у конкурсі

Джерело фото - Дорадча група експертів

Кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів України стало ще менше.

Дорадча група експертів (ДГЕ) 6 березня повідомила, що участь у конкурсі вирішив припинити голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко.

Відповідна заява від Олександра Коровайка надійшла безпосередньо в день співбесіди кандидата з Дорадчою групою експертів.

Своє рішення суддя пояснив тим, що під час війни хоче залишитися з колективом Херсонського апеляційного суду.

«Я хочу бути з колективом суду у такий складний час. Припиняю участь у конкурсі до кращих часів», - повідомив Олександр Коровайко.

Таким чином, станом на 6 березня претендентами на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів залишилося лише 9 осіб. Абсолютна більшість з них – це судді судів першої інстанції або представники інших юридичних професій. Суддів Верховного Суду, наприклад, у конкурсі залишилося лише двоє – це суддя КЦС ВС Алла Олійник та суддя ККС ВС Олександра Яновська.

При цьому варто зазначити, що співбесіди з членами ДГЕ – це лише перший етап конкурсу. Кандидатів, що вдало пройдуть співбесіди, далі чекає іспит на оцінку рівня компетентності у сфері права.

Також 5 березня понесли «втрати» і кандидати на посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради – заяву про припинення участі у конкурсі надіслав народний депутат фракції «Слуга народу» Олександр Копиленко (у минулому – директор Інституту законодавства Верховної Ради).

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», днями участь у конкурсі на посади суддів КСУ припинили одразу троє суддів Верховного Суду.

Автор В’ячеслав Хрипун

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