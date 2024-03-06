Ілон Маск повідомив, чи даватиме він гроші Дональду Трампу на передвиборчу кампанію

Американський мільярдер Ілон Маск зробив заяву щодо того, чи буде він давати кошти Дональду Трампу на президентську кампанію.

Як раніше ми писали, експрезидент США Дональд Трамп, який терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся з мільярдером Ілоном Маском.

Згодом власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск повідомив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США. Про це він написав написав на своїй сторінці у соцмережі.

Коментуючи свою зустріч із Дональдом Трампом Маск мільярдер написав: «Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США».

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