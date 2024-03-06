Ілон Маск повідомив, чи даватиме він гроші Дональду Трампу на передвиборчу кампанію

Як раніше ми писали, експрезидент США Дональд Трамп, який терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся з мільярдером Ілоном Маском.
Згодом власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск повідомив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США. Про це він написав написав на своїй сторінці у соцмережі.
Коментуючи свою зустріч із Дональдом Трампом Маск мільярдер написав: «Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.