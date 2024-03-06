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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народним депутатам треба підвищити зарплати – Ірина Федорів

Колишня співробітниця Руху «Чесно» Ірина Федорів пропонує підвищити зарплати депутатам, з нею погоджується Галина Третьякова, яка заявила, що «думає над складенням мандату».

Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації

Перші троє кандидатів на посаду голови ДСА подали документи.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

  1. У світі

Ілон Маск повідомив, чи даватиме він гроші Дональду Трампу на передвиборчу кампанію

19:15, 6 березня 2024
Американський мільярдер Ілон Маск зробив заяву щодо того, чи буде він давати кошти Дональду Трампу на президентську кампанію.
Ілон Маск повідомив, чи даватиме він гроші Дональду Трампу на передвиборчу кампанію
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Як раніше ми писали, експрезидент США Дональд Трамп, який терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся з мільярдером Ілоном Маском.

Згодом власник соцмережі  X (Twitter) Ілон Маск повідомив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США. Про це він написав написав на своїй сторінці у соцмережі.

Коментуючи свою зустріч із Дональдом Трампом Маск мільярдер написав: «Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США».

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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