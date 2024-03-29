Что обещают синоптики украинцам на выходных – прогноз погоды

Какая погода ждет украинцев.

В последующие трое суток по прогнозам синоптиков в Украине без осадков, лишь в ближайшую ночь на востоке страны небольшие дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, а 30 марта в Карпатах ночью и в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-11° тепла, днем 16-22°, на западной части страны 23-26°, на высокогорье Карпат и побережье морей 12-18°.

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