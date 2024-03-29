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Украинцы получили возможность самостоятельно декларировать международные почтовые отправления

21:38, 29 марта 2024
Украинцы могут легко декларировать экспресс-отправления и платить таможенные платежи прямо со смартфона.
Украинцы получили возможность самостоятельно декларировать международные почтовые отправления
Источник фото: dtkt.ua
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Государственная таможенная служба Украины продолжает активно развивать диджитализацию таможенных процедур, направляя усилия на максимальное облегчение жизни граждан и предприятий. Несмотря на то, что основной фокус сейчас направлен на выполнение плана MASP-C по евроинтеграции, Гостаможслужба не забывает и о потребностях своих пользователей.

С 18 апреля вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 04.01.2023 №6 "Об оформлении международных почтовых и экспресс-отправлений и утверждении Изменений в Порядок заполнения таможенных деклараций по форме единого административного документа".

С этого дня в полном объеме граждане будут иметь возможность самостоятельного декларирования экспресс-отправлений в своем Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли", используя электронную таможенную декларацию М-16. Это можно сделать просто со смартфона в любом месте.

Благодаря использованию предварительной информации от экспресс-операторов, граждане могут за несколько кликов самостоятельно задекларировать отправления стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи.

Новый сервис декларирования обеспечивает:

- автоматическое заполнение большинства граф декларации;

- машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;

- подбор кода товара по УКТ ВЭД во многих случаях;

- автоматический расчет налогов;

- автозаполнение реквизитов при отсутствии информации.

После подачи декларации М-16, которую необходимо подписать с помощью КЭП или ДІЯ.Підпис, генерируется QR-код для уплаты таможенных платежей, который можно быстро оплатить через мобильный банкинг.

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