Українці отримали можливість самостійно декларувати міжнародні поштові відправлення

Українці можуть легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфону.

Джерело фото: dtkt.ua

Державна митна служба України продовжує активно розвивати діджиталізацію митних процедур, спрямовуючи зусилля на максимальне полегшення життя громадян та підприємств. Незважаючи на те, що основний фокус зараз спрямований на виконання плану MASP-C з євроінтеграції, Держмитслужба не забуває і про потреби своїх користувачів.

З 18 квітня набуває чинності наказ Міністерства фінансів України від 04.01.2023 №6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа".

З цього дня у повному обсязі громадяни матимуть можливість самостійного декларування експрес-відправлень у своєму Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", використовуючи електронну митну декларацію М-16. Це можна зробити просто зі смартфону в будь-якому місці.

Завдяки використанню попередньої інформації від експрес-операторів, громадяни можуть за кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі.

Новий сервіс декларування забезпечує:

автоматичне заповнення більшості граф декларації;

машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;

підбір коду товару за УКТ ЗЕД у багатьох випадках;

автоматичний розрахунок податків;

автозаповнення реквізитів за відсутності інформації.

Після подання декларації М-16, яку необхідно підписати за допомогою КЕП або ДІЯ.Підпис, генерується QR-код для сплати митних платежів, який можна швидко оплатити через мобільний банкінг.

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