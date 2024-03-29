Що обіцяють синоптики українцям на вихідних – прогноз погоди

Яка погода чекає на українців.

У наступні три доби за прогнозами синоптиків в Україні без опадів, лише найближчої ночі на сході країни невеликі дощі. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, а 30 березня в Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-11° тепла, вдень 16-22°, на західній частині країни 23-26°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 12-18°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.