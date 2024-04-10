Понад 26 млн грн збитків: ексочільників господарського підрозділу СБУ викрили на оборудках з пальним

За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами.

Фото: СБУ

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Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки та детективи Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб Служби безпеки України у 2022 році.

Як повідомляє СБУ, до організації схеми причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Раніше обоє були звільнені із займаних посад за ініціативою голови СБУ Василя Малюка.

Встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього вони залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами.

Для реалізації оборудки, вони додавали неправдиві дані до фінансової, господарської та звітної документації. Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті.

Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю, а саме: бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Експосадовцям оголосили підозру за двома статтями:

▪️ ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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