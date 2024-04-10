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Суддю Артемівського міськрайонного суду Донецької області, відрядженого до Дружківського міського суду, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

21:26, 10 квітня 2024
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Ігоря Решетняка до дисциплінарної відповідальності.
Суддю Артемівського міськрайонного суду Донецької області, відрядженого до Дружківського міського суду, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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10 квітня Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ігоря Решетняка, відрядженого до Дружківського міського суду Донецької області, до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Повідомляється, що рішення Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритою за дисциплінарною скаргою Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, суддю Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ігоря Решетняка, відрядженого до Дружківського міського суду Донецької області відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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