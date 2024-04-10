Судья Артемовского горрайонного суда Донецкой области, командированный в Дружковский городской суд, временно отстранен от осуществления правосудия

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Игоря Решетняка к дисциплинарной ответственности.

10 апреля Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области Игоря Решетняка, командированного в Дружковский городской суд Донецкой области, к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Сообщается, что решение Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла по результату рассмотрения дисциплинарного дела, открытого по дисциплинарной жалобе Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия, судью Артемовского горрайонного суда Донецкой области Игоря Решетняка, командированного в Дружковский городской суд Донецкой области, отстранено от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.