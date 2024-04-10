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Более 26 млн грн убытков: экс-руководителей хозяйственного подразделения СБУ разоблачили на сделках с топливом

21:55, 10 апреля 2024
По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам.
Более 26 млн грн убытков: экс-руководителей хозяйственного подразделения СБУ разоблачили на сделках с топливом
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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности и детективы Национального бюро разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд Службы безопасности Украины в 2022 году.

Как сообщает СБУ, к организации схемы причастны бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель. Ранее оба были уволены с занимаемых должностей по инициативе главы СБУ Василия Малюка.

Установлено, что фигуранты организовали приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по искусственно завышенным ценам.

Для этого они привлекли несколько подконтрольных коммерческих структур из Киева, занимающихся торговлей нефтепродуктами.

Для реализации сделки они добавляли ложные данные в финансовую, хозяйственную и отчетную документацию. Таким образом подразделениям СБУ было нанесено более 26 млн грн ущерба.

Во время обысков в квартирах фигурантов обнаружено более 11 млн в гривневом эквиваленте.

Также в ходе следственных действий по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие, а именно: боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению.

Экс-чиновникам объявили подозрение по двум статьям:

▪️ ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности других военных формирований – Службе безопасности Украины в особый период).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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