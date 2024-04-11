Нардепы рассмотрели ночью 4294 поправки к законопроекту о мобилизации

На рассмотрение поправок ушло 11 часов.

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Народные депутаты рассмотрели все отклоненные комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поправки к второму чтению законопроекта о мобилизации. Речь идет о 4294 поправках.

«Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных… затем 31-е голосование за 31-ю учтенную правку в закон… и последнее голосование за законопроект в целом», - сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По словам депутата, на рассмотрение поправок ушло 11 часов, а в зале пленарных заседаний до конца работы оставалось 30 народных депутатов.

Напомним, что 10 апреля Верховная Рада приняла решение пригласить в парламент военное руководство, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля для выступления перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации.

За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.

Также нардепы отмечают, что инициативу о приглашении в Верховную Раду премьера Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова перед рассмотрением законопроекта о мобилизации парламент не поддержал.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации.

Как сообщалось, из мобилизационного законопроекта №10449, который готовится ко второму чтению, убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок - 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

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