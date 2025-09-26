Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя налаштована оптимістично і сподівається провести відбір на посаду нового голови Державної судової адміністрації «у визначені строки». Про це повідомили у ВРП за результатами обговорення перебігу виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, яка передбачає прозорий відбір нового керівника ДСА у четвертому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, у Державної судової адміністрації з 2023 року відсутній постійний керівник. Виконуючим обов’язки голови ДСА є колишній заступник голови ДСА Максим Пампура.

Конкурсний відбір на посаду голови ДСА розпочався ще 18 січня 2024 року.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», згодом з ним почали відбуватися дивні речі. Зокрема це стосувалося формування Робочої групи з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА. Частина членів ВРП наполягали, що більшість складу Робочої групи повинна складатися з суддів різних інстанцій, а також представників Ради суддів, народних депутатів профільного Комітету ВР тощо. Також виникла дискусія щодо доцільності залучення до відбору представників іноземних проектів технічної допомоги – USAID, Pravo-Justice та IDLO (Міжнародна організація розвитку права). Дискусія стосувалася питання, чи потрібно надавати представникам проектів право реального голосу, або ж їх слід допустити лише як консультантів. У підсумку, ВРП вирішила, що Робоча група все ж може запрошувати у якості консультантів представників міжнародних та іноземних організацій.

У 2024 році документи для участі у конкурсі подали аж 15 кандидатів. З них допущено 11 осіб. За посаду вирішили змагатися одразу троє керівників територіальних управлінь ДСА та Максим Пампура.

Згодом голова ВРП Григорій Усик повідомив, що міжнародні партнери відмовилися брати участь у робочій групі, оскільки вважають, що вони повинні мати право переважного голосу під час визначення рейтингу кандидатів і додав, що Рада правосуддя шукає вихід з кризової ситуації.

Як повідомили тоді «Судово-юридичній газеті» джерела, дотичні до конкурсного відбору на посаду голови ДСА, проекти технічної допомоги залишилися незадоволеними рівнем та «якістю» кандидатів, які подали документи.

Номінальними фаворитами конкурсу вважалися четверо представників ДСА – в. о. голови ДСА Максим Пампура, начальник ТУ ДСА в Львівській області Віктор Дейнека, начальник ТУ ДСА в Полтавській області Олександр Дзюбенко та начальник ТУ ДСА в Київській області Світлана Шевченко. Разом з тим, до усіх вказаних кандидатів, як і до низки інших претендентів, було чимало запитань.

За словами джерел «Судово-юридичної газети», через це у партнерів виникла думка, що слід продовжити строки подання документів, адже серед учасників відбору хотілося б бачити більше людей «не з системи ДСА», але які мають успішний управлінський досвід на державній службі або в інших сферах діяльності.

Також проекти технічної допомоги зажадали отримати «контрольний голос» під час розгляду Робочою групою питання про визначення списку рекомендованих для призначення на посаду голови ДСА кандидатів. Тобто, мова йшла про можливість для представників проектів технічної допомоги як блокувати тих чи інших кандидатів на посаду голови ДСА, так і вирішувати, хто саме увійде у фінальний список.

Лише у травні 2025 року, після тривалої перерви, відбулася нова зустріч членів Вищої ради правосуддя з представниками проектів іноземної технічної допомоги, під час якої було досягнуте принципове рішення про відновлення конкурсного відбору на посаду голови ДСА.

При цьому представники проектів наполягали, щоб конкурсний відбір був повноцінним – з тестуванням на знання норм права та навіть перевіркою когнітивних здібностей кандидатів.

Врешті Вища рада правосуддя 5 серпня повідомила, що допомагати ВРП у відборі голови ДСА будуть міжнародні експерти.

7 серпня 2025 року ВРП відновила конкурсний добір та оголосила прийом документів для нових кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсному відборі – з 8 серпня по 8 вересня.

На відміну від запропонованої у 2024 році «спрощеної» моделі проведення конкурсу, наразі Рада правосуддя все ж вирішила провести повноцінний конкурс – не тільки із співбесідою, але й з іспитом, перевіркою «управлінських навиків» та «лідерського потенціалу» кандидатів.

Втім, 4 вересня ВРП довелося продовжити строки прийому документів до 23 вересня. Адже за час дії попереднього «додаткового» строку прийому документів, документи для участі у конкурсному доборі подали всього два кандидати.

Станом на 25 вересня документи подали 11 осіб, серед яких колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька, а також екс-начальник Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Олексій Бонюк.

Отже, до 11 допущених під час минулорічного прийому документів буде додано ще певну кількість кандидатів з 11 нових, яких допустять до конкурсу.

Як зауважили у ВРП, участь в обговорення результатів виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права та попередньо визначених потреб у залученні підтримки від проектів міжнародної технічної допомоги для реалізації цих заходів взяли заступниця голови Вищої ради правосуддя Оксана Кваша та виконувач обов’язків керівника секретаріату ВРП Олександр Серьогін. Він зазначив, що Вища рада правосуддя працює над реалізацією заходів, передбачених Дорожньою картою, яка визначає комплекс реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС (блок «Правосуддя), тримаючи у фокусі уваги не лише заходи 2025 року, але й 2026 та 2027 років.

Говорячи про плани, він наголосив, що на IV квартал 2025 року Дорожньою картою передбачено зокрема проведення прозорого конкурсу на посаду голови ДСА. Конкурс має відбутися на основі чітких правил та критеріїв оцінювання, включаючи перевірку доброчесності та професійних якостей кандидатів.

«Завдяки кільком продовженням строків прийому документів кількість кандидатів зросла. Вища рада правосуддя налаштована оптимістично і сподівається провести добір у визначені строки», вказали у ВРП.

З повним переліком заходів Дорожньої карти з питань верховенства права можна ознайомитися у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.