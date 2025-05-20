Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Джерело фото: ВРП

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У Вищій раді правосуддя планують відновити добір на посаду тимчасового голови Державної судової адміністрації, який буде очолювати ДСА до кінця дії воєнного стану (під час дії воєнного стану «повноцінні» конкурси на посади державної служби зазвичай не проводяться).

Завершити процедуру добору на посаду тимчасового керівника ДСА, Рада правосуддя планує аж у четвертому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, що відбір на посаду тимчасового голови ДСА Вища рада правосуддя оголосила ще 18 січня 2024 року.

Однак далі етапу подання документів 15 бажаючими очолити Судову адміністрацію, справа не дійшла (допуск до участі у відборі отримали 13 кандидатів). Серед претендентів на посаду є і діючий в. о. голови ДСА Максим Пампура.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», влітку 2024 року стало відомо, що відбір на посаду голови ДСА фактично блокується проектами іноземної технічної допомоги, представників яких запросили для допомоги Робочий групі з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА.

Як повідомив тоді голова ВРП Григорій Усик, представники міжнародних проектів почали вимагати для себе переважаючого голосу під час визначення рейтингу кандидатів на посаду голови ДСА, тобто фактично представники проектів хотіли отримати можливість впливати на визначення переможця добору.

Також голова ВРП тоді додав, що Рада правосуддя намагається знайти вихід з кризової ситуації.

Однак, судячи з усього, пошук виходу з непростої ситуації сильно затягнувся.

Нарешті, 15 травня 2025 року у будівлі ВРП, після тривалої перерви, відбулася зустріч членів Вищої ради правосуддя з представниками проектів іноземної технічної допомоги.

Григорій Усик повідомив, що Робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА вже підготувала проект Методології оцінювання відповідності кандидатів критеріям доброчесності та професіоналізму та вже визначила Показники відповідності посаді голови ДСА, правила та засоби їх встановлення.

Зазначимо, що схожі документи використовуються ВККС, ВРП та ГРД під час оцінки кандидатів на посади суддів.

Вже найближчим часом проект Методології буде розглянутий Вищою радою правосуддя у пленарному складі.

Разом з тим, слід зазначити, що представники проектів технічної допомоги висунули до Ради правосуддя зустрічні пропозиції.

Всього на зустрічі з ВРП були представники трьох проектів технічної допомоги – проекту ЄС «Право-Justice», міжнародного проекту IDLO та Німецького фонду міжнародного співробітництва (GIZ). Судячи за все, німецький проект GIZ замінив у питаннях підтримці судової реформи в Україні американський проект USAID, який наразі перебуває чи то у стадії структурної реорганізації, чи то у стадії ліквідації.

Представник «Право-Justice» Володимир Чабан повідомив, що для забезпечення «справжньої» конкурсної процедури важливо «розширити кількість кандидатів» на посаду голови ДСА.

А представниця GIZ Ілона Болюбаш зазначила, що було б непогано, якби під час відбору відбулося два тестування – тестування з перевірки когнітивних здібностей кандидатів на посаду голови ДСА та тестування на знання кандидатами норм права.

Нагадаємо, що у Державної судової адміністрації з 2023 року відсутній постійний керівник. В. о. голови ДСА є колишній заступник голови ДСА Максим Пампура.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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