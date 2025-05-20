Высший совет правосудия хочет возобновить конкурс на должность главы ГСА, но есть нюанс

Проекты иностранной помощи имеют свое мнение о том, как должен проходить отбор главы ГСА – хотят тестирование на когнитивные способности.

Источник фото: ВСП

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В Высшем совете правосудия планируют возобновить отбор на должность временного главы Государственной судебной администрации, который будет возглавлять ГСА до конца действия военного положения (во время действия военного положения «полноценные» конкурсы на должности государственной службы обычно не проводятся).

Завершить процедуру отбора на должность временного руководителя ГСА, Совет правосудия планирует в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, что отбор на должность временного главы ГСА Высший совет правосудия объявил еще 18 января 2024 года.

Однако дальше этапа подачи документов 15 желающими возглавить Судебную администрацию дело не пошло (допуск к участию в отборе получили 13 кандидатов). Среди претендентов на должность есть и действующий и. о. главы ГСА Максим Пампура.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», летом 2024 года стало известно, что отбор на должность главы ГСА фактически блокируется проектами иностранной технической помощи, представителей которых пригласили для помощи Рабочей группе по вопросу отбора кандидатов на должность главы ГСА.

Как сообщил тогда председатель ВСП Григорий Усик, представители международных проектов потребовали для себя преобладающего голоса во время определения рейтинга кандидатов на должность главы ГСА, то есть фактически представители проектов хотели получить возможность влиять на определение победителя отбора.

Также глава ВСП тогда добавил, что Совет правосудия пытается найти выход из кризисной ситуации.

Однако, по всей видимости, поиск выхода из непростой ситуации сильно затянулся.

Наконец, 15 мая 2025 года в здании ВСП, после длительного перерыва, состоялась встреча членов Высшего совета правосудия с представителями проектов иностранной технической помощи.

Григорий Усик сообщил, что Рабочая группа по вопросу отбора кандидатов на должность главы ГСА уже подготовила проект Методологии оценки соответствия кандидатов критериям добропорядочности и профессионализма и уже определила Показатели соответствия должности главы ГСА, правила и способы их установления.

Отметим, что подобные документы используются ВККС, ВСП и ОСД при оценке кандидатов на должности судей.

Уже в ближайшее время проект Методологии будет рассмотрен Высшим советом правосудия в пленарном составе.

Вместе с тем следует отметить, что представители проектов технической помощи выдвинули Совету правосудия встречные предложения.

Всего на встрече с ВСП были представители трех проектов технической помощи – проекта ЕС «Право-Justice», международного проекта IDLO и «Немецкого фонда международного сотрудничества» (GIZ). Судя по всему, немецкий проект GIZ заменил в вопросах поддержки судебной реформы в Украине американский проект USAID, который сейчас находится то ли в стадии структурной реорганизации, то ли в стадии ликвидации.

Представитель «Право-Justice» Владимир Чабан сообщил, что для обеспечения «настоящей» конкурсной процедуры важно «расширить количество кандидатов» на должность главы ГСА.

Представительница GIZ Илона Болюбаш отметила, что было бы неплохо, если бы во время отбора состоялись два тестирования – тестирование по проверке когнитивных способностей кандидатов на должность главы ГСА и тестирование на знание кандидатами норм права.

Напомним, что у Государственной судебной администрации с 2023 года отсутствует постоянный руководитель. В. о. главы ГСА является бывший заместитель председателя ГСА Максим Пампура.

Автор: Вячеслав Хрипун

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