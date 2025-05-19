Победитель «Евровидения-2025» Йоханнес Пич рассекретил отношения сразу после триумфа

Йоханнес Пич рассказал о победе, бойфренде и мечте вести «Евровидение» с Кончитой Вурст.

Фото: News.Hochu.ua

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24-летний контратенор Венской государственной оперы Йоханнес Пич, выступавший под сценическим именем JJ, раскрыл свой семейный статус на пресс-конференции после победы на «Евровидении-2025». Артист, который открыто идентифицирует себя как квир, сразу после объявления результатов поблагодарил фанатов за поддержку и проговорился о своих отношениях. Об этом пишет Obozrevatel.

«Я хотел бы, чтобы Евровидение 2026 прошло в Вене. Дело в том, что мой бойфренд проживает около арены проведения шоу, и тогда я смогу просто пройтись, чтобы не ездить далеко», - признался Пич, добавив, что для него важно быть рядом с любимым человеком во время такого масштабного мероприятия. Эти слова вызвали волну одобрительных аплодисментов в зале и стали одним из самых эмоциональных моментов вечера.

Йоханнес Пич набрал в общей сложности 436 баллов: 258 - от профессионального жюри и 178 - по результатам зрительского голосования. Таким образом он опередил фаворитов - представителя Израиля, занявшего второе место с 357 баллами, и Эстонию, набравшую 356.

После финала победитель выглядел тронутым, но уверенным в себе. «Это абсолютное безумие, мои мечты осуществились. Это что-то невероятное», - поделился Пич с журналистами.

Йоханнес Пич стал третьим исполнителем из Австрии, который одержал победу на конкурсе, а также первым полуфилиппинцем с трофеем «Евровидения». Впереди - активная фаза карьеры: запись мини-альбома, сессии по созданию новых песен, многочисленные интервью и выступления по всему миру.

Кроме того, Пич анонсировал мечту стать соведущим «Евровидения-2026» вместе с Кончитой Вурст. По его словам, это символическое объединение двух фигур, которые уже вошли в историю конкурса и доказали: искусство не имеет границ.

Хотя окончательное решение относительно города-хозяина «Евровидения-2026» еще не принято, австрийский вещатель ORF уже готовится к юбилейному 70-му конкурсу, который обещает стать особенно значимым для всей истории «Евровидения».

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