Практика судів
  1. У світі

Переможець «Євробачення-2025» Йоганнес Піч розсекретив стосунки одразу після тріумфу

19:46, 19 травня 2025
Йоганнес Піч розповів про перемогу, бойфренда і мрію вести «Євробачення» з Кончітою Вурст.
Переможець «Євробачення-2025» Йоганнес Піч розсекретив стосунки одразу після тріумфу
Фото: News.Hochu.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24-річний контратенор Віденської державної опери Йоганнес Піч, який виступав під сценічним ім’ям JJ, розкрив свій сімейний статус на пресконференції після перемоги на «Євробаченні-2025». Артист, який відкрито ідентифікує себе як квір, відразу після оголошення результатів подякував фанам за підтримку та проговорився про свої стосунки. Про це пише Obozrevatel.

«Я хотів би, щоб Євробачення 2026 пройшло у Відні. Річ у тому, що мій бойфренд проживає близько арени проведення шоу, і тоді я зможу просто пройтись, щоб не їздити далеко», — зізнався Піч, додавши, що для нього важливо бути поруч із коханою людиною під час такого масштабного заходу. Ці слова викликали хвилю схвальних оплесків у залі і стали одним із найемоційніших моментів вечора.

Йоганнес Піч набрав загалом 436 балів: 258 — від професійного журі та 178 — за результатами глядацького голосування. Таким чином він випередив фаворитів — представника Ізраїлю, який посів друге місце з 357 балами, та Естонію, що набрала 356.

Після фіналу переможець виглядав зворушеним, але впевненим у собі. «Це абсолютне божевілля, мої мрії здійснилися. Це щось неймовірне», — поділився Піч із журналістами.

Йоганнес Піч став третім виконавцем з Австрії, який здобув перемогу на конкурсі, а також першим напівфіліппінцем із трофеєм «Євробачення». Попереду — активна фаза кар’єри: запис мініальбому, сесії зі створення нових пісень, численні інтерв’ю та виступи по всьому світу.

Крім того, Піч анонсував мрію стати співведучим «Євробачення-2026» разом із Кончітою Вурст. За його словами, це символічне об’єднання двох постатей, які вже увійшли в історію конкурсу й довели: мистецтво не має меж.

Хоча остаточне рішення щодо міста-господаря «Євробачення-2026» ще не ухвалене, австрійський мовник ORF вже готується до ювілейного 70-го конкурсу, який обіцяє стати особливо значущим для всієї історії «Євробачення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Катерина Черногоренко заявила, що рік роботи Резерв+ довів, що застосунок дозволив зекономити «тисячі годин і нервів»

Сьогодні важко уявити, як мільйони українців могли б оновити дані, не стоячи в чергах, не паралізуючи ТЦК – Черногоренко про рік роботи Резерв+.

Апеляційну скаргу Володимира Луганського Апеляційна палата ВАКС розгляне 21 травня або вже у липні

А ВККС 11 червня розгляне висновок комісії за участю членів ВККС та громадськості, який може мати наслідки для Володимира Луганського.

Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду через немотивованість висновків щодо належності об’єкта до культурної спадщини

Позов прокурора було мотивовано тим, що відповідач, набувши у власність цей об’єкт, не вчинив дій для укладення охоронного договору, чим порушив вимоги законодавства.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді