Переможець «Євробачення-2025» Йоганнес Піч розсекретив стосунки одразу після тріумфу

Йоганнес Піч розповів про перемогу, бойфренда і мрію вести «Євробачення» з Кончітою Вурст.

Фото: News.Hochu.ua

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24-річний контратенор Віденської державної опери Йоганнес Піч, який виступав під сценічним ім’ям JJ, розкрив свій сімейний статус на пресконференції після перемоги на «Євробаченні-2025». Артист, який відкрито ідентифікує себе як квір, відразу після оголошення результатів подякував фанам за підтримку та проговорився про свої стосунки. Про це пише Obozrevatel.

«Я хотів би, щоб Євробачення 2026 пройшло у Відні. Річ у тому, що мій бойфренд проживає близько арени проведення шоу, і тоді я зможу просто пройтись, щоб не їздити далеко», — зізнався Піч, додавши, що для нього важливо бути поруч із коханою людиною під час такого масштабного заходу. Ці слова викликали хвилю схвальних оплесків у залі і стали одним із найемоційніших моментів вечора.

Йоганнес Піч набрав загалом 436 балів: 258 — від професійного журі та 178 — за результатами глядацького голосування. Таким чином він випередив фаворитів — представника Ізраїлю, який посів друге місце з 357 балами, та Естонію, що набрала 356.

Після фіналу переможець виглядав зворушеним, але впевненим у собі. «Це абсолютне божевілля, мої мрії здійснилися. Це щось неймовірне», — поділився Піч із журналістами.

Йоганнес Піч став третім виконавцем з Австрії, який здобув перемогу на конкурсі, а також першим напівфіліппінцем із трофеєм «Євробачення». Попереду — активна фаза кар’єри: запис мініальбому, сесії зі створення нових пісень, численні інтерв’ю та виступи по всьому світу.

Крім того, Піч анонсував мрію стати співведучим «Євробачення-2026» разом із Кончітою Вурст. За його словами, це символічне об’єднання двох постатей, які вже увійшли в історію конкурсу й довели: мистецтво не має меж.

Хоча остаточне рішення щодо міста-господаря «Євробачення-2026» ще не ухвалене, австрійський мовник ORF вже готується до ювілейного 70-го конкурсу, який обіцяє стати особливо значущим для всієї історії «Євробачення».

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