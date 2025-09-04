Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Высший совет правосудия в очередной раз продлил сроки приема документов от кандидатов на должность главы ГСА

11:45, 4 сентября 2025
Высший совет правосудия продолжает искать лидера для Государственной судебной администрации.
Высший совет правосудия в очередной раз продлил сроки приема документов от кандидатов на должность главы ГСА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 4 сентября 2025 года решил продлить сроки дополнительного приема документов для участия в отборе на должность председателя Государственной судебной администрации.

Согласно новому решению ВСП, документы можно подать с 9 по 23 сентября.

Отметим, что за время действия предыдущего «дополнительного» срока приема документов, документы для участия в конкурсном отборе подали всего два кандидата.

При этом в 2024 году, когда ВСП объявил о начале отбора на должность председателя ГСА, документы подали 15 кандидатов, из которых допуск к участию в конкурсном отборе получили 11 желающих возглавить ГСА (четверо из них являются представителями Государственной судебной администрации).

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Совет правосудия возобновил конкурсный отбор на должность главы ГСА, который начался еще в январе 2024 года. Документы для участия в отборе можно было подать с 8 августа по 8 сентября.

Отметим, что в августе в Высшем совете правосудия сообщили, что Государственную судебную администрацию должен возглавить «лидер и реформатор».

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді