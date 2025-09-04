Высший совет правосудия в очередной раз продлил сроки приема документов от кандидатов на должность главы ГСА

Высший совет правосудия продолжает искать лидера для Государственной судебной администрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 4 сентября 2025 года решил продлить сроки дополнительного приема документов для участия в отборе на должность председателя Государственной судебной администрации.

Согласно новому решению ВСП, документы можно подать с 9 по 23 сентября.

Отметим, что за время действия предыдущего «дополнительного» срока приема документов, документы для участия в конкурсном отборе подали всего два кандидата.

При этом в 2024 году, когда ВСП объявил о начале отбора на должность председателя ГСА, документы подали 15 кандидатов, из которых допуск к участию в конкурсном отборе получили 11 желающих возглавить ГСА (четверо из них являются представителями Государственной судебной администрации).

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Совет правосудия возобновил конкурсный отбор на должность главы ГСА, который начался еще в январе 2024 года. Документы для участия в отборе можно было подать с 8 августа по 8 сентября.

Отметим, что в августе в Высшем совете правосудия сообщили, что Государственную судебную администрацию должен возглавить «лидер и реформатор».

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.