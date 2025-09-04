Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

11:45, 4 вересня 2025
Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.
Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 4 вересня 2025 року вирішила продовжити строки додаткового прийому документів для участі у доборі на посаду голови Державної судової адміністрації.

Відповідно до нового рішення ВРП, документи можна подати з 9 по 23 вересня.

Зазначимо, що за час дії попереднього «додаткового» строку прийому документів, документи для участі у конкурсному доборі подали всього два кандидати.

При цьому у 2024 році, коли ВРП оголосила про початок відбору на голову ДСА, документи подали 15 кандидатів, з яких допуск до участі у конкурсному відборі отримали 11 бажаючих очолити ДСА (четверо з них є представниками Державної судової адміністрації).

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня Рада правосуддя відновила конкурсний відбір на посаду голови ДСА, який розпочався ще у січні 2024 року. Документи для участі у відборі можна було подати з 8 серпня по 8 вересня.

Зазначимо, що у серпні у Вищій раді правосуддя повідомили, що Державну судову адміністрацію має очолити «лідер та реформатор».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.

Верховна Рада провалила закон про нагляд Кабміну за законністю рішень місцевого самоврядування

За цим законом пропонувалося скасовувати правочини, вчинені на основі актів органів місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео