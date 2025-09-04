Вища рада правосуддя вчергове продовжила строки прийому документів від кандидатів на посаду голови ДСА

Вища рада правосуддя продовжує шукати лідера для Державної судової адміністрації.

Вища рада правосуддя 4 вересня 2025 року вирішила продовжити строки додаткового прийому документів для участі у доборі на посаду голови Державної судової адміністрації.

Відповідно до нового рішення ВРП, документи можна подати з 9 по 23 вересня.

Зазначимо, що за час дії попереднього «додаткового» строку прийому документів, документи для участі у конкурсному доборі подали всього два кандидати.

При цьому у 2024 році, коли ВРП оголосила про початок відбору на голову ДСА, документи подали 15 кандидатів, з яких допуск до участі у конкурсному відборі отримали 11 бажаючих очолити ДСА (четверо з них є представниками Державної судової адміністрації).

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня Рада правосуддя відновила конкурсний відбір на посаду голови ДСА, який розпочався ще у січні 2024 року. Документи для участі у відборі можна було подати з 8 серпня по 8 вересня.

Зазначимо, що у серпні у Вищій раді правосуддя повідомили, що Державну судову адміністрацію має очолити «лідер та реформатор».

Автор: В’ячеслав Хрипун

