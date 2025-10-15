Держпраці нагадує: бізнес може отримати компенсацію за найм молодих працівників

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: роботодавці, які працевлаштовують молодих людей за направленням служби зайнятості, мають право на компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.
Хто може отримати компенсацію:
Компенсація надається роботодавцям, які працевлаштовують безробітних:
Звернутися за виплатою можуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.
Умови компенсації:
Виплата здійснюється за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування працівника. Загальний термін виплати — від 6 до 12 місяців протягом двох років.
