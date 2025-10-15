Держпраці нагадує: бізнес може отримати компенсацію за найм молодих працівників

Роботодавці, які працевлаштовують молодь за направленням служби зайнятості, можуть отримати від держави компенсацію у розмірі 50% мінімальної зарплати.

Хто може отримати компенсацію:

Компенсація надається роботодавцям, які працевлаштовують безробітних:

віком до 25 років, що мають страховий стаж не більше 12 місяців;

віком до 35 років — на перше робоче місце.

Звернутися за виплатою можуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

Умови компенсації:

Виплата здійснюється за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування працівника. Загальний термін виплати — від 6 до 12 місяців протягом двох років.

