Держпраці нагадує: бізнес може отримати компенсацію за найм молодих працівників

23:32, 15 жовтня 2025
Роботодавці, які працевлаштовують молодь за направленням служби зайнятості, можуть отримати від держави компенсацію у розмірі 50% мінімальної зарплати.
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: роботодавці, які працевлаштовують молодих людей за направленням служби зайнятості, мають право на компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.

Хто може отримати компенсацію:

Компенсація надається роботодавцям, які працевлаштовують безробітних:

  • віком до 25 років, що мають страховий стаж не більше 12 місяців;
  • віком до 35 років — на перше робоче місце.

Звернутися за виплатою можуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

Умови компенсації:

Виплата здійснюється за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування працівника. Загальний термін виплати — від 6 до 12 місяців протягом двох років.

