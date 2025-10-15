Гоструда напоминает: бизнес может получить компенсацию за найм молодых работников

Работодатели, которые трудоустраивают молодежь по направлению службы занятости, могут получить от государства компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напоминает: работодатели, которые трудоустраивают молодых людей по направлению службы занятости, имеют право на компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.

Кто может получить компенсацию:

Компенсация предоставляется работодателям, которые трудоустраивают безработных:

в возрасте до 25 лет, имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место.

Обратиться за выплатой могут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели.

Условия компенсации:

Выплата осуществляется за каждый нечётный месяц работы с дня трудоустройства работника. Общий срок выплаты — от 6 до 12 месяцев в течение двух лет.

