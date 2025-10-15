Гоструда напоминает: бизнес может получить компенсацию за найм молодых работников

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напоминает: работодатели, которые трудоустраивают молодых людей по направлению службы занятости, имеют право на компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.
Кто может получить компенсацию:
Компенсация предоставляется работодателям, которые трудоустраивают безработных:
Обратиться за выплатой могут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели.
Условия компенсации:
Выплата осуществляется за каждый нечётный месяц работы с дня трудоустройства работника. Общий срок выплаты — от 6 до 12 месяцев в течение двух лет.
