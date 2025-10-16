Практика судів
США отримають фото китайських деталей, що використовувалися у російських БпЛА, які атакували Україну — Скотт Бессент

08:26, 16 жовтня 2025
Скотт Бессент також заявив, що CША готові запровадити додаткові мита для Китаю через купівлю російської нафти.
Фото: Getty Images
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром Сполученим Штатам нададуть фотографії, передані українським урядом, на яких видно, що китайські деталі використовувалися у російських БпЛА, які атакували Україну, пише «Радіо Свобода».

Також він заявив, що США готові запровадити мита на Китай через закупівлю російської нафти. Втім, для цього європейські союзники мають бути готовими долучитися до дій Білого дому

«Саме купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину. Китай купує 60% російської енергоресурсів. Вони купують 90% іранської енергоресурсів», – заявив Бессент.

На думку Бессента, Китай відкритий до обговорення, і він оптимістично налаштований щодо деескалації.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ і він невдовзі обговорить це з Президентом України Володимиром Зеленським.

