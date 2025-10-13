Зеленський підтвердив зустріч з Трампом наступного тижня у Вашингтоні

Лідери планують обговорити подальші кроки співпраці, зокрема підтримку України у сфері безпеки та енергетики.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Про це Глава держави повідомив на брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», зустріч може відбутися 17 жовтня.

«Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту», – зазначив Президент.

Зеленський додав, що він вже провів дві розмови з Трампом – обговорювали російські атаки на енергетику, цивільну інфраструктуру, питання ППО та енергетики.

«Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України – і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінка, ми домовилися наступного дня, в неділю. Ми в ширшому колі обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо і чого очікуємо від США, де ми бачимо їх підтримку. Ми обговорили поле бою – співпадає, що в Росії нічого не виходить», – зазначив Глава держави.

