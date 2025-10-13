Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 17 жовтня — FT

Візит Володимира Зеленського відбудеться на тлі візиту української делегації до Вашингтона.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує прийняти Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня. Про це повідомив головний кореспондент FT у Києві Крістофер Міллер.

Він зазначив, що напередодні відбулися дві телефонні розмови між Трампом і Зеленським, під час яких лідери обговорювали постачання ракет Tomahawk та шляхи завершення війни Росії проти України.

«Це відбудеться після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk і шляхи завершення війни Росії, а також на тлі початку тижневих переговорів української делегації з американськими колегами у Вашингтоні», – вказав Міллер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.