Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября — FT

Визит Владимира Зеленского состоится на фоне визита украинской делегации в Вашингтон.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Об этом сообщил главный корреспондент FT в Киеве Кристофер Миллер.

Он отметил, что накануне состоялись две телефонные беседы между Трампом и Зеленским, во время которых лидеры обсуждали поставки ракет Tomahawk и пути завершения войны России против Украины.

«Это произойдет после двух телефонных разговоров между президентами на прошлых выходных, в ходе которых они обсуждали продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны России, а также на фоне начала недельных переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне», – указал Миллер.

