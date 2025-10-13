Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября — FT

17:59, 13 октября 2025
Визит Владимира Зеленского состоится на фоне визита украинской делегации в Вашингтон.
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября — FT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Об этом сообщил главный корреспондент FT в Киеве Кристофер Миллер.

Он отметил, что накануне состоялись две телефонные беседы между Трампом и Зеленским, во время которых лидеры обсуждали поставки ракет Tomahawk и пути завершения войны России против Украины.

«Это произойдет после двух телефонных разговоров между президентами на прошлых выходных, в ходе которых они обсуждали продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны России, а также на фоне начала недельных переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне», – указал Миллер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами-чиновниками составляет более 80 млрд грн – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что искусственные ограничения законом о бюджете сейчас обходятся государству дороже, потому что прокуроры, судьи или правоохранители впоследствии через суды отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму плюс штрафные санкции и судебные издержки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду